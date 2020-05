A Prefeitura de Brasileia, por meio da Vigilância Sanitária Nacional e Municipal, junto com a Polícia Militar, está percorrendo todos os comércios do município para orientar estabelecimentos sobre a determinação do uso de marcarás, álcool em gel e equipamentos de proteção individual aos colaboradores das empresas.

As cidades de Brasiléia e Epitaciolândia são os únicos municípios da regional

do Alto Acre, que ainda não registraram casos do novo coronavírus. Tais

medidas são necessárias para diminuir a circulação de pessoas, evitando que

o novo coronavírus (COVID-19) se espalhe.

A recomendação é que os cidadãos fiquem em casa e saiam apenas quando for realmente necessário.

A coordenadora da vigilância sanitária falou da ação. “Nosso objetivo é

percorrer todos os comércios do município para evitar o avanço do coronavírus.

Estamos atuando para fiscalizar e fazer cumprir a determinação dos decretos

estaduais e municipais. Nesse primeiro momento, a ação é de conscientização,

pois alguns comerciantes não estavam cientes da situação”, falou Débora

Katyuscia, coordenadora da vigilância Sanitária de Brasileia.