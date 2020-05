Na tarde desta quinta-feira (7), foi divulgado o boletim sobre o coronavírus onde apresenta os dois primeiros casos confirmados de coronavírus no município de Epitaciolândia.

Os portadores (a) do vírus está em isolamento no hospital regional do Alto Acre, sendo acompanhados (a) por profissionais, e em seguida ficarão em isolamento domiciliar, o que gera uma preocupação muito grande.

Um enfermeiro do setor de isolamento da Unidade Hospitalar de Brasileia, gravou um vídeo para denunciar a falta de médicos, técnicos de enfermagem e equipamento de proteção individual específicos para o tratamento acompanhamentos desses pacientes.

Uma outra preocupação das autoridades é que Epitaciolândia faz fronteira com o município de Brasileia, e Brasileia até o momento não registrou nenhum caso da doença.

Até o momento, o Acre registra 4.167 casos notificados, sendo que 2.837 foram descartados. Ainda 316 seguem aguardando análise laboratorial.

A Sesacre comunica ainda que a aposentada A. V. A., de 97 anos, internada desde terça-feira, 5, no Hospital do Juruá, é a 36ª vítima da doença. Ela morreu na manhã desta quarta-feira, 6, em Cruzeiro do Sul, tendo o óbito sido registrado em Tarauacá, município onde ela morava.

Confira o boletim na íntegra:

Clique e veja o boletim