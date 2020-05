A PM-AC informou que o comparsa do suspeito que morreu é um adolescente de 15 anos. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (2ºBPM), major Edvan Rogério, disse que o militar estava na loja quando dois assaltantes chegaram tomando os pertences das pessoas.

Ainda segundo o major, a dupla roubou os pertences de pessoas que estavam do lado de fora da loja. Ao entrar no estabelecimento, um dos suspeitos ameaçou atirar no PM, que sacou a arma e atirou primeiro.