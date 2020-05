Folha do Acre – Após a informação divulgada pelo Folha do Acre de que José Adriano, presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano, desobedeceu decreto governamental e determinou que seus funcionários voltem de imediato aos postos de trabalho, avisando na quarta-feira, 6, o governador Gladson Cameli resolveu se manifestar publicamente sobre o caso.

“O presidente da Federação das Indústrias tem que gerar empregos e parar de politizar a situação. Ali tem que parar de ser cabide de emprego e fazer a indústria funcionar no Acre”, disparou o governador. Cameli destaca que as denúncias feitas através de uma servidora, que preferiu não ser identificar por temer represálias, será levada para o Ministério Público do Acre (MP-AC). “Já mandei essa informação para procurarem verificar a procedência”, concluiu. Entenda A decisão do presidente da Fieac, José Adriano, de descumprir decreto governamental mesmo diante da curva ascendente de contaminação pelo novo coronavírus, veio um dia após ele e o presidente da Federação do Comércio, Leandro Domingues, e o da Associação Comercial, Celestino Bento, insistirem na reabertura das atividades de trabalho. Eles participaram de uma reunião on-line com o governador Gladson Cameli que optou por manter a vigência do decreto até 17 de maio.