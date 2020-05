Claire Cameli disse estar muito feliz e com sentimento de dever cumprido. Fotos: Cedida

Assessoria – A assistente social Claire Cameli, deixou a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), cumprindo com muita responsabilidade e compromisso a missão durante o período de 11 meses em que permaneceu na pasta.

Entre as ações de Claire Cameli destacam-se a implantação de protocolo para atendimento aos imigrantes, implantação do aplicativo Botão da Vida, ações de capacitação e monitoramento do Programa Bolsa Família e CadÚnico em todos os municípios do Acre. Além da atuação e articulação de ações no combate à violência contra a mulher e organização em parceria com outras pastas do governo para distribuição de cestas básicas durante o período da pandemia do coronavírus.

O governador Gladson Cameli disse que é um orgulho muito grande para o seu governo poder compartilhar local de trabalho com a profissional, Claire Cameli. “Claire é uma profissional extremamente capacitada e dedicada. Aliás competência e empenho seja talvez uma das melhores palavras para descrevê-la. É tanto que ela a partir de agora irá atuar como secretária-adjunta na Secretaria de Estado de Planejamento. Uma pasta estratégica para a boa gestão do governo”, enfatizou.

“Quando fui convidada pelo governador, abracei essa missão de corpo e alma. Me dediquei muito e saio com a sensação de ter feito o melhor que pude. Agradeço muito a confiança do governador e assim como na SEASDHM, quero poder dar o meu melhor para as ações de planejamento da Seplag que é uma secretaria tão importante para o Estado. Espero contribuir muito mais para o desenvolvimento do nosso Estado”.

Nova Secretária

Para a pasta de Ação Social e Direitos Humanos, assumirá Ana Paula Lopes Lima que é pedagoga, especialista em orientação educacional, funcionária pública do Estado há 33 anos. Foi coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) em Rio Branco no ano de 2015. Lopes já atuou como secretária Municipal de Assistência Social na cidade de Cruzeiro do Sul. Atualmente trabalhava como assessora de Orçamento da Câmara Federal em Brasília.

“Nossa principal meta neste momento é fortalecer a rede de atendimento da política de Assistência Social e manter diálogo e articulação com as outras políticas como saúde, educação, segurança tendo em vista a importância da gestão articulada e alinhada com a pauta primordial da política de assistência que é fazer chegar as ações de proteção social às famílias mais vulneráveis ou que tenham seus direitos violados”, explicou Ana Paula Lopes.

Para a pasta de Ação Social e Direitos Humanos, assumirá Ana Paula Lopes Lima Foto: Cedida