Assessoria – O Governo do Acre, por meio da Direção-Geral da Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira, 7, a aquisição de mais um lote de equipamentos de proteção individual (EPIs) para as equipes policiais que trabalham diretamente com atendimento ao público.

Entre protetores faciais em acrílico e máscara de tecido em algodão com proteção extra foram quase 200 itens que começarão a ser distribuídos já nesta sexta-feira, 8.

De acordo com o Delegado-Geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel Ferreira, a Polícia Civil segue as orientações do governador Gladson Cameli quanto a priorizar a saúde dos servidores e da população.

“Estamos seguindo a orientação do governo quanto a oferecer todos os recursos possíveis para a manutenção da saúde de nossos servidores, sobretudo àqueles que trabalham diretamente no atendimento ao público. Não estamos medindo esforços para oferecer o máximo de proteção aos nossos policiais e servidores administrativos”, enfatizou Henrique Maciel.

Outro ponto destacado por Henrique Maciel é que a aquisição dos EPIs está sendo realizada com empresas locais o que garante renda aos comerciantes nesse momento de pandemia.

“Nós priorizamos a aquisição de todos os equipamentos no comércio local, somente em ultimo caso é que compramos com empresas de fora do Estado. Acreditamos que com essa medida estamos contribuindo com a economia do Acre”, acrescentou.

Já nos primeiros dias após publicação do Decreto nº 5.496, de 20 de março de 2020, a Polícia Civil começou a fornecer máscaras de proteção, luvas, álcool 70% líquido e em gel, além de produtos de limpeza e higienização para os servidores e unidades policiais de todo o estado.

Mesmo com a pandemia e o aumento no número de pessoas infectadas pela Covid-19, a Polícia Civil tem mantido suas atividades legais, continuando no combate à violência e à criminalidade em todos os municípios do estado, garantindo segurança à população.