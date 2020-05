O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (SEE), está adquirindo mais 110 novos ônibus escolares que irão atender as comunidades rurais, além de algumas urbanas, dos 22 municípios acreanos.

Com os novos ônibus, o governo praticamente dobra a capacidade de atendimento no que diz respeito ao transporte escolar dos alunos, já que a frota atual é de 120 veículos. No início do ano, 97 veículos foram completamente reformados e parte deles já retornou aos núcleos, nos municípios.

No ano passado, a Secretaria de Educação adquiriu 20 novos veículos escolares, dos quais 12 com capacidade para transportar 44 alunos e os outros 8 com capacidade para levar 31 alunos. Os que chegaram esta semana têm capacidade para até 22 alunos e foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Além de reforçar a frota no interior, os novos ônibus também irão substituir alguns veículos que são alugados pelo governo do Estado, gerando economia aos cofres públicos. “Vamos reforçar a nossa frota, ampliar a capacidade de atendimento dos nossos alunos e também fazer a substituição dos que estão hoje alugados para a SEE”, explica o secretário Mauro Sérgio Cruz.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Departamento de Transportes da SEE realizará uma limpeza geral e uma desinfecção total de todos os veículos que forem chegando no estado antes de serem enviados aos municípios.