O enfermeiro Cristiano de Souza, que presta serviço no Hospital Regional do Alto Acre, localizado no município de Brasileia, gravou um vídeo onde denuncia a falta de médicos e técnicos de enfermagem no setor de isolamento da Unidade hospitalar.

Em vídeo, o enfermeiro afirma que registrou no livro de ocorrência a falta desses profissionais, o que chega a ser inadmissível para a unidade de pacientes com suspeita de coronavírus. O enfermeiro faz questionamentos. Como o enfermeiro vai dar assistência para essas pessoas, se não tem profissionais e nem equipamento de proteção individual específicos para o tratamento acompanhamentos desses pacientes?

“Venho através deste vídeo comunicar a problemática neste setor, e solicito que as autoridades, tanto de Brasileia como de Epitaciolândia, incluindo os deputados estaduais e federais para que possam intervir neste hospital lindo e maravilhosos, mas que falta profissionais para dar assistências a este problemática e combate a este pandemia que estamos vivendo hoje”, destacou o profissional.

