O empresário Madson Cameli se manifestou a respeito da pandemia após observar algumas situações, segundo ele as tentativas de algumas pessoas ou segmentos de buscar politizar esse assunto é preocupante.

Pois é notório o incansável empenho do governo do Estado na busca de minimizar os impactos que essa pandemia vem trazendo para a população acriana e de todos os municípios e claro a prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul AC, tem feitos muitos esforços no combate e assistência social devido à PANDEMIA.

Segundo os dados da SESACRE até o dia de ontem 06/05 já eram 943 casos confirmados, sendo que no dia de hoje 07/05 conforme divulgado na Agência de Notícias do governo, o Estado do Acre já ultrapassou 1000 casos confirmados com um total de 36 óbitos, os dados por si só já demonstram o quão grave é o momento que atravessamos.

Querer politizar um momento como este é no mínimo uma atitude irresponsável, neste sentido, reconhecemos que o governo do Estado e a prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul AC, vem fazendo todo o esforço necessário para que possamos atravessar essa crise sanitária de nível global, sem maiores consequências a população.

Aos amigos empresários entendemos que o prejuízo é sem sombra de dúvidas as vezes irreparáveis, porém, precisamos nos colocar no lugar das pessoas que estão a todo o momento perdendo seus entes queridos e nos compadecer também da dor que os mesmos passam. Precisamos cuidar de nossos familiares, amigos e de nós mesmos.

A ideia é “se todos colaborarem o Coronavírus vai passar e a vida vai continuar”. Vamos evitar sair de casa e se precisarmos sair, vamos usar os EPIs e fazermos a nossa parte, para que a nossas vidas possam voltar à normalidade dentro do menor tempo possível.

Madson Cameli, finaliza dizendo que a política partidária neste momento fica em segundo plano e que a preocupação deve ser em buscar a união de todos, na superação desta Pandemia.