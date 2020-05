Assessoria – O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), iniciou em 28 de março a desinfecção dos espaços de maior circulação de pessoas. Nesta terça e quarta-feira (5 e 6), em Rio Branco e Senador Guiomard, a ação alcançou mais de 100 locais.

A programação inclui áreas externas de hospitais, postos de saúde, centros comerciais, mercados, órgãos públicos e unidades do sistema penitenciário. O objetivo é manter as áreas livres do coronavírus, causador da Covid-19.

“O Depasa volta aos espaços públicos tendo em vista a subida nos números de casos, que aumentaram assustadoramente, tantos de infectados como dos que podem estar infectados, registrando mais de 30 mortes. Dessa forma, o Depasa volta ao combate frontal ao coronavírus”, explica o diretor-presidente do Depasa, engenheiro Tião Fonseca.

Para realizar a operação, o Depasa organiza uma força-tarefa que envolve profissionais das áreas administrativa e operacional, que contam com a supervisão de um engenheiro químico, uma bióloga e uma técnica em química, que atestam a eficiência e segurança da aplicação da solução à base de cloro, altamente eficaz no combate aos germes.

O coronavírus pode permanecer por horas e até dias nos ambientes, dependendo da superfície. Durante a desinfecção, o trabalho consiste na aplicação de solução à base de hipoclorito a 1%. A mistura antioxidante elimina a presença do vírus no local onde é aplicada a solução.

Na UPA da Cidade do Povo, a enfermeira Nadine Lopes destacou a importância da higienização com hipoclorito nas áreas externas da unidade de saúde. “É de fundamental importância. Juntamente com a prevenção que já é feita na unidade, o ambiente se torna mais limpo e higienizado pra poder atender a população. A limpeza nos ajuda a combater não só o corona, mas doenças de uma maneira geral”.

Para a agente administrativa da UPA do Segundo Distrito, Kesia Lopes, a desinfecção é uma segurança a mais para os trabalhadores de saúde. “Para nós funcionários, a gente se sente mais seguro. Também percebemos que, pelo menos aqui na nossa área, a desinfecção também ajuda a afastar a presença de insetos”.

A ação realizada pelo governo por meio do Depasa conta com apoio do Corpo de Bombeiros.

Desinfecção alcança unidades penitenciárias e asilos

Enquanto em Rio Branco, a força-tarefa se mobilizava para a higienização dos espaços de grande circulação de pessoas na capital, no interior outra equipe já estava em campo para fazer a desinfecção dos espaços públicos e das áreas externas e internas da penitenciária de Senador Guiomard.

No último dia 14 de abril, em ação conjunta com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Vigilância Sanitária, a equipe do Depasa e técnicos da Vigilância sanitária fizeram a desinfecção dos espaços internos e externos do Lar Vicentino.

Ruas e áreas externas de hospitais, postos de saúde e centros comerciais dos municípios de Plácido de Castro, Acrelândia e Cruzeiro do Sul também já passaram por desinfecção.

Trabalho continua na capital e interior

Nesta quinta-feira, 7, o Depasa dará continuidade aos serviços de desinfecção na capital e interior do estado. O trabalho começa às 21 horas. Esta noite, a operação se repete nas áreas externas de todas as unidades de saúde, bancos, casas lotéricas e comércio do centro da cidade, Segundo Distrito e bairro Bosque.

Também passarão por desinfecção o Terminal Urbano, a praça e o Centroo de Saúde do bairro São Francisco; Terminal de Integração, comércio e Centro de Saúde do Conjunto Adalberto Sena; Centro de Saúde da Vila Ivonete, comércio da Antônio da Rocha Viana, comércio da via principal do Tancredo Neves e o almoxarifado do Depasa.

Além da programação para desinfecção dos espaços públicos da capital, nova programação já é elaborada para levar a higienização a mais municípios do Acre.

Confira os locais desinfetados nestas terça e quarta (5 e 6)

Áreas externas do Terminal Urbano e mercados municipais

Mercado 6 de Agosto

Posto de Saúde Ary Rodrigues ( 6 de Agosto)

Calçadão da Gameleira

Comércio Mercado Velho

Comércio em frente à Galeria Meta

Rua do Comércio no Centro

IML

Pronto-Socorro

Hospital da Criança

Maternidade

Prontoclínica

Casa lotérica do Bosque

Caixa Econômica do Bosque

Mercado do Bosque

Santa Casa

Santa Juliana

Supermercado Araújo – Bosque

Supermercado Araújo –Aviário

Centro da Saúde Barral y Barral

Fundação Hospitalar

Detran

1º DP

UPA 2º Distrito

Araújo 2º Distrito

Rodoviária

Posto de Saúde do Taquari

Mercado e Quartel do 15

Cidade do Povo (UPA, Mercado, Delegacia)

Comércio em frente ao Parque Chico Mendes

Calafate (praça principal, centro comercial, quadra de grama sintética e Posto de Saúde)

Praça e Mercado do bairro Ilson Ribeiro

Praça do bairro Aroeira

Posto de Saúde do Laélia Alcântara

Sobral

Casa do Índio

Terminal da Ceasa

UPA Sobral

Hosmac

Restaurante Popular

3º DP

Praça Semsur

Araújo Floresta

Araújo Super Sobral

Pague Pouco Floresta

Área comercial da Rua Campo Grande