Fábio Santos e Rener Santos são do quadro da CBF. Foto: Cedida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai liberar nos próximos dias uma nova parcela do recurso destinado aos 479 profissionais de arbitragem. A confirmação foi feita pelo Presidente da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol Saulo Valentim.

O aporte financeiro vai beneficiar as 27 Federações Estaduais, mas só os árbitros que fazem parte dos quadros da CBF vão receber a ajuda.

No Acre serão contemplados com a segunda parcela do beneficio o árbitro Fábio Santos e os auxiliares Rener Santos e Fábio Nascimento.

Os três foram aprovados nos testes físicos e técnico da Confederação Brasileira de Futebol. “Essa ajuda é muito importante. A grande maioria só tem a arbitragem como única fonte de renda”, disse o árbitro Fábio Santos.

Para quem apitou a primeira divisão o montante é de R$ 3.500,00, enquanto para a segunda divisão é R$ 2.600,00, para a série C é R$ 1.400, 00 e para a série D é R$ 900,00.

No mês passado a Federação de Futebol destinou R$ 25.000,00 para pagar os árbitros e auxiliares que atuaram no primeiro turno do estadual.