Diante da grande divergência que está acontecendo no IAPEN, pessoas ligadas ao Instituto de Administração Penitenciária do Acre, elaboraram uma nota, onde responde o posicionamento do diretor presidente da pasta, Arlenilson.

Nesta terça-feira após tomar conhecimento de um conteúdo que fala sobre o silêncio ensurdecedor do Iapen, Arlenilson afirmou que responde a esses questionamentos com “trabalho”, mas o questionamento da vez é. Que trabalho? Já que Arlenilson não faz absolutamente nada.

Até onde se sabe, após a saída de Lucas Gomes, o sucessor foi escolhido por apadrinhamento, pois não atende aos critérios da Lei de execução penal e estaria dividindo os cargos administrativos com o presidente do Sindicato dos Agentes penitenciários do Acre, Beto Calixto e com o presidente da Associação dos servidores do Sistema Penitenciário, Azevedo.

A nota circula em grupos de WhatsApp do IAPEN, e a redação do site 3 de Julho Notícias teve acesso a este material. Veja abaixo:

Presidente do IAPEN e a conversa miolo de pote: É para rir disso?

Toda vez que eu e meus primos precisávamos justificar alguma traquinagem e não tínhamos argumentos plausíveis para evitar uma pisa, minha mãe mandava parar com a conversa de miolo de pote. Assim foi a resposta do diretor presidente do IAPEN, Arlenilson que foi confrontado com meu texto ontem.

Mas, apesar de não responder nada com nada, parabenizo nosso presidente porque, ao contrário do presidente da ASSPEN e do SINDAPEN e do “candidato” Renê a quem desejo melhoras, ele teve coragem de escrever alguma coisa a respeito, talvez para justificar seus 19 mil reais na conta.

O caso, meus amigos, é que para fatos não há argumentos, somente desculpas ou o silêncio. Arlenilson mostrando caixas advindas do MJ solicitadas ainda no período do Lucas e garrafas de álcool em gel e luvas doadas pela secretaria de segurança disse que respondia o texto com trabalho.

Que trabalho? Quase tudo feito pela gestão passada ou pela secretaria de segurança, o próprio secretário Paulo Cezar fez questão de anunciar para os quatro ventos isso. Que trabalho, o de pegar o material? É para rir disso?

Gostaria que nossos “representantes” mostrassem o texto do projeto de lei que acaba com o IAPEN e nos coloca de baixo da sola do sapato da secretaria de segurança; gostaria de apresentassem também algum resultado dessas reuniões de negociação com a equipe de governo, essas feitas no subsolo do Palácio Rio Branco, ou o acordo é somente nos vender?

Gostaria que apresentassem o que está sendo feito na prática para minimizar os danos causados por essa pandemia em nossos bravos guerreiros policiais penais e seus familiares, hoje somos os mais prejudicados entre todos da segurança pública e os números estão aí para todos verem. Gostaria que falassem do nosso 14º, da isonomia, do soldo sem penduricalho, do retroativa das promoções…

O fato é que nosso barco está sem capitão, aqueles que outrora bradavam e vociferavam contra a administração anterior estão encolhidos como gatos de rua molhados. O que não fazem alguns carguinhos, não é? O que não faz o poder, não é? O que não faz a politicagem, não é? Fomos usados só para isso? Fizemos manifestações para isso?

Por fim, antes que nossos “bravos presidentes” tentem insultar esse texto porque eu não assino, digo que em breve saberão quem sou, estamos montando um grupo para pressionar por melhorias para gente, não quero presidência de nada, mas não posso ficar calado enquanto as coisas acontecem por debaixo dos panos.

Alô, Betho e Azevedo!!! Vocês ainda existem?