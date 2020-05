O prefeito Ilderlei Cordeiro, de Cruzeiro do Sul (AC) convidou uma pessoa fantasiada de “morte” para conscientizar a população sobre os perigos do coronavírus, informou hoje o JAC 1, da Rede Amazônica, afiliada da Globo no Acre.

Cordeiro passou pelas ruas no centro da cidade “apresentando” a morte. “Vocês querem levar para as suas casas?”, disse o prefeito, apontando para o homem fantasiado enquanto falava com os moradores do município.

“Achei uma boa ideia do circo. É uma brincadeira com responsabilidade e serve de alerta para a população”, ressaltou.

A iniciativa foi uma parceria a prefeitura e o circo local, que está fechado desde o início da quarentena. Com o acordo, que tem duração de três meses, os artistas estão nas ruas fazendo trabalhos de conscientização.

A prefeitura decretou multas para quem não usar máscaras de proteção e outras medidas para atenuar o impacto da doença, mas muitas pessoas ainda não seguem as determinações.

O Acre registra 817 casos de coronavírus e 30 mortes, segundo a atualização mais recente do Ministério da Saúde. Por UOL