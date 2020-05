A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, visitou nesta quarta-feira, 6, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) que está sendo adaptado para atender pacientes com o novo coronavírus.

Durante a visita, Socorro Neri destacou que o governo do Estado, por meio das secretarias de Saúde e de Infraestrutura, de fato, está fazendo todo empenho necessário para que o Acre tenha a estrutura de UTIs, Unidades Semi-Intensivas e Enfermarias, bem como estrutura de boa qualidade e organizada para receber os profissionais de saúde, tanto os que vão pernoitar no Into quanto aqueles que terão que fazer quarentena.

“Essa visita que realizei, hoje, acompanhada dos secretários Alysson Bestene, Ribamar Trindade, Ítalo Medeiros e do Oteniel Almeida (secretário de saúde do Município), me faz sair daqui segura que estamos no caminho correto, que toda estrutura necessária para fazer o atendimento de forma qualificada aos pacientes de Covid-19 está sendo finalizada. Muito em breve os pacientes já estarão nessa estrutura e o Hospital de Campanha construído. A Prefeitura está sendo parceira, tem apoiado naquilo que é possível, naquilo que é solicitada, uma vez que esse é um benefício para nossa cidade. Salvar vidas tem sido a nossa meta. Tanto governo do Estado quanto a Prefeitura nessa pandemia que estamos vivendo”, disse Socorro.

Ela ressaltou que somar forças é algo extremamente necessário para que as ações aconteçam nesse momento tão complicado, onde muitas vezes, não é só o dinheiro que falta, mas principalmente os equipamentos que estão em falta no mercado, dada a procura mundial por esses aparelhamentos. “É um esforço grandioso que a equipe do governo do Estado tem feito para preparar as condições para receber, aqui, nesse espaço, de forma qualificada, os pacientes de Covid-19, tanto com UTIs e Unidades Semi-Intensivas, leitos de observação, além de diagnósticos. Tudo está sendo pensado e já finalizado para iniciar tendo essa unidade como referência de tratamento da doença”, completou a gestora.

Alysson Bestene fez questão de ressaltar a presença da prefeita nas obras do Hospital de Campanha e especialmente no Instituto de Traumatologia e Ortopedia, terceira Unidade de referência em traimento da Covi-19, em Rio Branco. “É uma ação integrada entre Estado e Município, cada um cumprindo com sua responsabilidade. Nós estamos avançando com uma estrutura de média e alta complexidade para atender a população. Hoje a prefeita pode observar toda essa estrutura que estamos entregando para sociedade. Temos 11 UTIs e 48 enfermarias prontas”, observou.

Ítalo Medeiros, da Secretaria de Infraestrutura do Estado, agradeceu o pronto apoio da Prefeitura nas obras de adaptação do Into e do Hospital de Campanha, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e da Empresa de Municipal de Urbanização e Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade. “Estamos nos ajustes finais nas UTIs, fazendo revisão de fluxo, parte elétrica, hidráulica e esgoto, porque, tudo isso quando tiver com pacientes não dá para fazer. O into é muito grande, esses ajustes são necessários e está sendo feito com o acompanhamento da equipe médica”, disse.

No processo de adaptação do Into o Centro Especializado em Reabilitação Frei Paolino Baldassari foi transformado em espaço para os profissionais de saúde designados para trabalhar no Instituto e que optarem por ficar em quarentena. O local foi dividido em área masculina e feminina e conta com espaço para desinfecção individual, além área para prática de atividades físicas. Ao todo 16 órgãos do governo do Estado e quatro secretarias do Município estão trabalhando ombreados para prevenir e tratar a Covid-19 em Rio Branco.