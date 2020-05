Assessoria – A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que o detento J. R. R. N., de 51 anos, é o 30º caso oficial de morte por Covid-19 no estado. O paciente deu entrada na UPA do Segundo Distrito na última sexta-feira, 1º de maio, com os sintomas da infecção, onde foram coletadas amostras de material para exame.

Por volta das 19h30 do mesmo dia 1º, J. R. R. N. faleceu. A Sesacre informa ainda que o paciente tinha histórico de comorbidades, o que significa que apresentava fatores que contribuíram para a falência do seu organismo além da contaminação pelo novo coronavírus, que são obesidade, hipertensão e diabetes.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informam que é a primeira morte de detento com Covid-19 no Sistema Penitenciário Acreano.

Ele cumpria pena no município de Senador Guiomard. Segundo a Sejusp e o Iapen, J. R. R. N., todas as medidas sanitárias foram tomadas na unidade, observando as orientações do Ministério da Saúde, da Sesacre e do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Desta forma, todos os casos que tiveram contato com o detento, foram identificados e submetidos à quarentena.

O Iapen comunica ainda que as equipes de saúde desenvolvem diariamente ações no sentido de identificar casos suspeitos em todas as unidades prisionais e realizar os encaminhamentos necessários como isolamento e realização de consultas e exames.

É importante ressaltar que, até o momento do registro da falecimento de J. R. R. N., nenhum caso suspeito havia sido registrado na Unidade Penitenciária do Quinari e que o detento só manifestou sintomas no dia do óbito.

Em razão do fato, o Sistema Penitenciário Acreano intensificará as ações de descontaminação bem como as rotinas de identificação prévia de detentos que possam estar contaminados com o coronavírus em todas as suas unidades.