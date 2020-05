Nesta quarta-feira (6), a deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) encaminhou um pedido de informações ao ministro da Saúde, Nelson Teich, sobre a previsão de abertura de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva por estado.

Devido ao aumento diário do número de contaminados pelo novo coronavírus no Brasil, a líder do PCdoB na Câmara encaminhou dois questionamentos: o primeiro sobre a quantidade existente de leitos de UTI e Semi-UTI em cada estado até o momento; e outro sobre qual é o plano de estratégia e a previsão para abertura de novos leitos de UTI e Semi-UTI para cada estado.

“Estamos diante da maior crise sanitária do século e é necessário tomar novas medidas de combate à doença. Para isso é preciso saber o que o Governo está planejando para tentar reduzir os danos causados pelo vírus. Ultrapassamos a marca de cem mil casos, os estados precisam se preparar para atender a população”, justificou Perpétua.