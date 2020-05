Com 126 novos casos de COVID-19 confirmados, Acre chega a 943, com...

Com 126 novos casos de COVID-19 confirmados, Acre chega a 943, com 34 mortes e 233 curados

O boletim parcial da SESACRE mostra o avanço do COVID-19 no Acre, que justifica a preocupação do governador Gladson Cameli.