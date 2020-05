Assessoria – A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, parabenizou o esforço do Governo do Estado do Acre no enfrentamento à pandemia de Covid-19. O reconhecimento ocorreu na manhã desta quarta-feira, 6, durante vistoria técnica às instalações do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) após receber o convite do governador Gladson Cameli. A partir desta semana, a unidade se transformará no hospital de referência para o diagnóstico e tratamento de pacientes com a doença.

“O Governo do Estado, de fato, está fazendo aqui todo o empenho necessário para termos a estrutura de UTIs, unidades semi-intensivas e leitos de enfermaria. Além de uma estrutura boa e organizada para acolher os profissionais de Saúde. Essa visita que realizo aqui me faz sair daqui segura de que estamos no caminho correto, de que toda estrutura necessária para fazer o atendimento de forma qualificada dos pacientes está sendo finalizada”, argumentou a gestora municipal.

A visita foi acompanhada pelos secretários estaduais de Saúde, Alysson Bestene; de Infraestrutura, Ítalo César; da Casa Civil, Ribamar Trindade. Também se fizeram presentes o chefe da Casa Civil do município, Márcio Batista; e o secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida.

Na oportunidade, Socorro Neri conheceu todas as alas do Into destinadas para o enfrentamento ao coronavírus. Bem como o fluxo e protocolos de atendimento e a área onde será montado o primeiro hospital de campanha do Acre. A conclusão da primeira etapa do prédio só está sendo possível graças à força-tarefa que reuniu 16 órgãos do governo e prefeitura. A gestora ressaltou que a união, neste momento, é fundamental para salvaguardas vidas.

“Salvar vidas tem sido a meta do governo do Estado e da prefeitura. Nossa união neste momento é extremamente necessária para que as ações aconteçam neste momento tão complicado e que, muitas vezes, não é apenas o dinheiro que falta, mas, principalmente, os equipamentos que estão em falta no mercado devido à pandemia. É um esforço grandioso que a equipe do governo tem feito para preparar as condições para receber os pacientes de Covid-19”, ressaltou.

Governo Gladson Cameli está empenhado em salvar vidas

Para Ribamar Trindade, a estruturação do Into é mais uma prova da seriedade do governo no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus. Em nome do governador Gladson Cameli, o chefe da Casa Civil agradeceu a visita e apoio dado pela prefeita Socorro Neri.

“Tivemos a oportunidade de mostrar todos os setores do Into para a prefeita Socorro Neri e agradecemos a disponibilidade dela para verificar de perto o que o governo tem feito para atender a população. Foi uma visita onde aproveitamos para estreitar nossas relações com o Executivo municipal e reafirmar que o momento pede a união de todos para combater esse vírus”, declarou.

O secretário Alysson Bestene destacou o apoio da prefeitura no enfrentamento à pandemia. O gestor lembrou ainda que o governo Gladson Cameli não vem medindo esforços para que os novos 11 leitos de UTI do Into sejam entregues nos próximos dias.

“Importante ressaltar a presença da prefeitura nesta ação integrada entre Estado e município, cada um cumprindo sua responsabilidade, estamos avançando com uma estrutura de média e alta complexidade para atender a nossa população. A prefeita pode observar toda esta estrutura que estaremos entregando à sociedade e essa foi uma determinação do governador Gladson Cameli, que está empenhado e acompanhando essa obra de perto”, frisou.

Muito em breve, mais 12 leitos de UTI e outros 48 de enfermaria reforçarão a estrutura da unidade. E, quando estiver pronto, o hospital de campanha contará com 200 novos leitos de enfermaria. De acordo com Ítalo César, todos os ajustes necessários para o recebimento de pacientes estão sendo realizados.

“Estamos nos ajustes finais da obra. Estamos realizando testes na parte elétrica, hidráulica, esgotamento sanitário e revisão de fluxo. Tudo isso tem que ser feito agora, pois, com a chegada dos primeiros pacientes, não será mais possível, por questão de segurança”, explicou.