O vereador Ronaldo Onofre (MDB), de Cruzeiro do Sul vem dando um péssimo exemplo para os moradores da cidade, neste momento de dificuldades por conta da pandemia do coronavírus.

O parlamentar foi flagrado caminhando com amigos sem usar máscaras de proteção, descumprindo assim o decreto de isolamento imposto pelo estado e prefeitura, e a lei que obriga o uso de máscaras fora de casa, o que pode gerar multa.

Esta não é a primeira vez que Onofre descumpre aquilo que lhe é determinado, o vereador foi preso, acusado de extorsão, após ser solto a justiça determinou que o parlamentar não pode sair de sua residencia depois de um certo horário, porém Ronaldo não tem cumprido a determinação da justiça.

O que o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) diz a respeito do péssimo comportamento de seu vereador? Será que apoiam as atitudes indevidos do parlamentar? Lamentavelmente Ronaldo Onofre é conhecido por ser um sujeito que não cumpre seu dever.

Veja o Vídeo: