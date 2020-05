O homem identificado no momento por ‘Serginho Abelha’, que morava no Ramal do Alemão e trabalhava na Fazenda Santa Lúcia, localizada no km 71.

Os da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Técnica da Polícia Civil, se deslocaram até o local e levar o corpo ao IML e aguardar a chegada da equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vez que o acidente ocorreu em uma BR federal, quando será realizado um relatório do que pode ter acontecido.

Segundo algumas pessoas, a vítima era muito conhecida pela zona rural. Serginho estava pilotando uma moto quando se chocou contra um veículo modelo Hyundai HB20, o que pode ter lhe causado um grave trauma craniano e outros ferimentos, lhe causando a morte no local.

O Comando da Polícia Militar do 5º Batalhão está aguardando o relatório do acidente.

Por Alexandre Lima / oaltoacre