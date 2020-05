O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), forneceu nesta segunda-feira, 4, um kit industrial de casa de farinha para a Unidade Penitenciária Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, que resulta num fortalecimento da cadeia da mandioca e contribui com a ressocialização dos apenados.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) já tem um trabalho com os reeducandos na cadeia da mandioca, com produção dentro da própria unidade. Eles procuraram o escritório local da Sepa em Cruzeiro do Sul e agora ganharam uma unidade de produção de farinha mais moderna e eficiente pelo Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser). Com os novos equipamentos, a produção de farinha pode chegar agora a 15 sacas em oito horas.

O secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, destaca que: “Mesmo neste momento de pandemia, o setor produtivo não pode parar. Seguimos com ações para apoiar nossos produtores rurais em todo o estado, estamos educando o comportamento e cuidados necessários nesses tempos difíceis e reforçando nossas parcerias pelo setor produtivo, mantendo todo o plano do governo Gladson Cameli”.

Segundo a coordenadora do escritório da Sepa em Cruzeiro do Sul, Maria Gleciane, a ação tem uma importante contribuição social, começando pela ressocialização dos reeducandos da unidade, e de fortalecer toda a cadeia da mandioca já que a farinha produzida é comercializada e parte do dinheiro volta para a compra de alimentos e outros insumos. Além disso, a produção de mandioca dentro da unidade não é o suficiente para a industrialização, por isso famílias produtoras também são beneficiadas com a compra de suas colheitas.

O diretor de Produção e Agronegócio da Sepa, Nilton Bayma, completa: “O Estado, para atender a demanda de diversos produtores rurais familiares que trabalham de forma artesanal a cadeia produtiva da mandioca e seus subprodutos como farinha e goma, disponibilizou recursos para aquisição de kits casa de farinha dentro dos padrões de qualidade e higiene, de modo que os produtores continuassem com seu processo tradicional e assim cumprissem com os requisitos mínimos para obterem a licença sanitária dos seus estabelecimentos”.