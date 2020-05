A ação determinada pela prefeita Socorro Neri é liderada pela Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), conta com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBtrans) e a Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (Safra), como parceiras.

Nesta segunda-feira (4), a Zeladoria trabalhou na higienização do Mercado Municipal Flávio Barros Pimentel (Mercado 6 de Agosto), localizado no Segundo Distrito. De acordo com o secretário da Zeladoria, Kellyton Carvalho, as ações têm como objetivo limpar e higienizar espaços em que há, ainda, bastante movimentação de pessoas e “achatar” a curva de contágio do novo coronavírus.

“Nossos esforços estão concentrados em bairros, ruas e avenidas com grande fluxo, bem como nos locais que ainda têm movimentação como terminais de ônibus e mercados. É uma iniciativa preventiva de limpeza e higienização dos equipamentos públicos, feitos pela Prefeitura”, explicou Carvalho.

Equipes de limpeza pública realizaram nesta segunda (4), trabalho de roço, capina, catação e retirada de entulhos manual e mecanizada no Loteamento Israel Lira, bem como nos bairros: Placas, Irineu Serra, João Eduardo II, Santa Cecília, Centro e Área Verde da Habitasa, bem como nas ruas Rio de Janeiro, Tapajós e Aterro de Inertes (Ac-90). Já as ruas Renascimento (Bom Jesus) e Bandeirantes (Bahia Nova), receberam também os serviços de desobstrução de drenagem e esgoto.

A Prefeitura executou ainda limpeza e manutenção de parques, praças e quadras de esporte nos parques, Igarapé Fundo (Manoel Julião), Tucumã (Tucumã) e Maternidade (Centro). Além de praça com quadra de esporte, playground e quiosque no Jardim Tropical e Residencial Cabreúva, incluindo roço, capina, catação e retirada de entulhos manual e mecanizada.