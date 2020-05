O deputado Jenilson Leite (PSB) disse na virtual da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 5, que a condição de atendimento em Rio Branco e Cruzeiro do Sul ao coronavírus estão chegando ao seu pior momento.

Segundo ele, os servidores estão trabalhando em seus limites e o advento do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (IGESAC) pode gerar conflitos entre os servidores. “Peço que votem contra porque não é bem vindo para o cenário que vivemos”, pediu o parlamentar, sugerindo que a matéria seja melhor debatida.

Para o Sindicato dos Servidores da Saúde do Acre a proposta do executivo é uma forma de terceirizar a saúde pública do Estado e que ainda não garante os empregos dos servidores do Pró-Saúde, ameaçados de demissão pela Justiça do Trabalho. Já o governo afirma que a proposta regulamenta a situação dos servidores.