Nunca vivenciamos uma apatia como a que estamos vivendo agora. Temos três presidentes que ficaram na mordaça. Mas por que estão em silêncio? Estariam negociando algo de bom para gente com o governo no subterrâneo do Palácio Rio Branco? Sim, estão, mas poucos sabem o que isso realmente representará, gente.

Poucos sabem, mas nossos “representantes” estão negociando acabar com o instituto e fazer com que sejamos subordinados diretamente à secretaria de segurança. Sabe o que isso significa na prática, vou te contar.

Primeiro que vamos perder a autonomia financeira total. Sabe as dificuldades que temos de conseguir coisas básicas como a limpeza de um bebedouro, um novo filtro, uma limpeza no ar-condicionado? Pois é, teremos que pedir ao Diretor da Polícia Penal e este pedirá ao secretário de segurança.

Segundo. Sabe aquele recurso que vem do FUNPEN e que serve para nossa formação, capacitação e melhorias no sistema penitenciário? Será gerido pelo secretário de segurança.

Sabe aquele pedido de transferência simples como sair da FOC e ir trabalhar no Amaro? Pois é, se o secretário quiser, ele não transfere.

Por que os nossos representantes estão negociando isso? Para agradar o secretário de segurança e ao governador e faz parte do acordo feito para retirar o Lucas Bolzoni da presidência. Estão entregando nosso instituto de mão beijada, acabando com ele.

Por que não negociam salário? Por que não negociam nosso 14º? Por que não negociam melhorias das condições de trabalho? A ideia era só tirar o Lucas e repartir os cargos entre os indicados da ASSPEN, SIDAPEN, Arlenilson e Renê. Vocês achavam que não saberíamos? Vocês nunca tiveram ao lado dos policiais penais.

A Polícia Militar e os bombeiros conseguiram aumentar o salário deles em mais de mil reais, e a gente? Com a palavra nossos “representantes”.