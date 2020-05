Prefeito de Cruzeiro do Sul Iderlei Cordeiro, tem ido pessoalmente para tentar com uma equipe organizar o fluxo no atendimento de milhares de pessoas que estão indo na agência da caixa econômica federal para receber o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal.

Na manhã desta terça-feira (5), as tendas e cadeiras já davam um ar de organização e conforto para quem passa horas na fila da agência da Caixa no centro da cidade.

O prefeito montou uma Xérox no coreto da praça central e colocou à disposição dos beneficiários, caso tenham necessidades, além de distribuir máscaras para todos os que estão em filas.

Ilderlei tem estado pessoalmente acompanhando os trabalhos de prevenção do COVID-19 na cidade e com apoio do governo e da câmara municipal, tem conseguido resultados positivos no combate ao vírus.

Cruzeiro do Sul contabiliza 21 casos de infecção até a data de ontem, sendo destes 8 já tiveram a cura e ninguém foi a óbito.

O prefeito Ilderlei tem alertado diariamente quanto aos riscos da doença e sempre orientando para que as pessoas fiquem em casa, que só saiam em casos de extrema necessidade.