Nesta quinta-feira (30) foi publicado, no Diário Oficial da União (DOU), Edital com as regras para contratação de 8.230 servidores temporários que vão atuar na área previdenciária. As inscrições começam na segunda-feira (4) e terminam no dia 10 de maio.

O processo seletivo simplificado para a contratação por prazo determinado de aposentados pelo regime próprio de previdência social da União e de militares inativos das Forças Armadas visa atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. De acordo com o edital, as vagas foram divididas em oito grupos, com indicação de atividades gerais e específicas e do perfil do profissional que poderá se candidatar.

Cada candidato concorrerá exclusivamente para um grupo, vedada a inscrição para mais de um grupo. As atividades classificadas como específicas são de concorrência exclusiva para os aposentados das carreiras do Seguro Social e de Perito Médico Federal, Perito Médico Previdenciário e Supervisor Médico-Pericial.

Os militares inativos das Forças Armadas poderão se inscrever para as atividades classificadas como gerais.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 7.400 vagas para atendimento ao público nas agências do INSS e no apoio operacional; 255 vagas para Subsecretaria de Perícia Médica Federal (SMPF); 235 vagas para Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS); 50 vagas para Subsecretaria de Regimes Próprios; e 290 vagas para Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos da Secretaria de Gestão de Pessoal (SGP/DECIPEX).

Não haverá limite de vagas para os aposentados da carreira do Seguro Social, porém, precisam ter se aposentado nos últimos cinco anos e possuir experiência na análise de benefício e para carreira do Médico Perito Federal.

Do total de vagas destinadas a cada um dos oito grupos, 5% (cinco por cento) serão destinadas preferencialmente a aposentados pelo regime próprio de previdência social da União e a militares inativos das Forças Armadas que se enquadrem como pessoas com deficiência.

No dia 18 de maio será divulgada a lista de inscritos e o resultado preliminar. No dia 26 de maio sairá o resultado final do processo seletivo em publicação no Diário Oficial da União e nos portais oficiais do governo federal. (Fonte: INSS)