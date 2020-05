O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) resolveu fazer algumas observações, durante a sessão virtual desta terça-feira, 5, sobre os recursos destinados ao governo e os recursos que já foram gastos para o combate do coronavírus. Na qual o seu partido tem se omitido a ajudar neste momento de dificuldades.

O parlamentar está correto quando afirma que irá fiscalizar os destinos destes recurso. Mas caberia a Duarte tratar com o presidente do seu partido MDB, deputado Flaviano Melo, para que Flaviano que é deputado federal possa deixar as diferenças de lado e unir forças ao governo para ajudar o estado a superar a pandemia.

E os demais deputados emedebistas que só criticam e apontam o dedo. Cadê suas parcelas de contribuição, para ajudar a população? A deputada Federal Jessica Sales destinou recursos somente para o hospital do juruá como se só a região do juruá tivesse sido afetada pelo coronavírus. Jessica é deputada para representar todo o estado ou somente a região do Juruá?

Todos são conhecedores que o governo do estado está tomando todas as medidas necessárias para que a população são seja tão afetada, mas o governo sem apoio não pode fazer muita coisa.