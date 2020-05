Atendendo solicitação do Sindicato dos Gestores de Políticas Públicas e dos Técnicos em Gestão Pública do Estado do Acre, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) apresentou duas emendas ao PLP 39/2020, que prevê um auxílio financeiro de R$ 125 bilhões a estados e municípios, para diminuir o impacto negativo na economia causado pela pandemia do novo coronavírus.

As emendas do deputado Jesus Sérgio visa proteger o funcionalismo público de congelamento de salários e outras imposições contidas no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020).

“Os servidores públicos são muito importantes neste momento de crise na economia e na saúde, precisam estar preparados, valorizados e com expertise para o enfrentamento das inúmeras situações impostas pela crise causada pela Covid-19. Sem esse agente público capacitado e motivado, inexiste a presença do Estado na sociedade na forma de prestação de serviço público de qualidade”, afirmou Jesus Sérgio.