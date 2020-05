A deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC) apresentou um requerimento que convoca o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, para prestar esclarecimentos à Comissão Externa destinada a acompanhar as ações preventivas ao coronavírus no Brasil sobre a implementação do Auxilio Emergencial.

Para Perpétua, o Governo Federal, além do atraso na implementação da proposta, deixa a população sem informações claras sobre o cadastramento, a aprovação de cadastros, metodologia de acesso e saque. “Isso causa uma grande indignação nas pessoas. É necessário ouvir as explicações do poder público, o balanço do programa até o momento e as medidas que estão sendo adotadas para aperfeiçoar o sistema e fazer chegar a todos brasileiros que necessitam esse apoio nesta hora tão dramática”, justificou.

Perpétua ressaltou o esforço dela e do Congresso Nacional para aprovar o benefício de até R$ 1,2 mil quando o Governo tinha a intenção de pagar apenas R$ 200. “Lutamos por essa aprovação para amenizar os impactos recessivos, a perda de empregos e renda, a quebra de empresas e o inadimplemento de pessoas jurídicas e físicas no país e garantir o isolamento social. Agora o Governo precisa fazer a parte dele. O tratamento dado pelo Governo reafirma que desde o início ele não queria pagar o auxílio às famílias. O povo não merece passar por isso”, afirmou a deputada acreana.