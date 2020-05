É o terceiro, em cinco dias, com equipamentos de proteção individual, material de laboratório e medicamentos para o Into-AC Fotos: Odair Leal

Mais um voo aterrissou em Rio Branco trazendo novos insumos para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into-AC), na tarde deste domingo, 3. É o terceiro, em cinco dias, com equipamentos de proteção individual, material de laboratório e medicamentos para o Into-AC.

Com o Pronto-Socorro de Rio Branco, que tem 10 unidades de terapia intensiva (UTI) para pessoas com Covid-19, o Into-AC oferecerá outras 11 UTIs, a partir desta segunda-feira, 4, e que serão administradas por uma empresa contratada em caráter emergencial pelo Governo do Estado com recursos do governo federal.

Macacões, escudos faciais, máscaras, seringas, agulhas e remédios fizeram parte dessa nova remessa de 1,5 tonelada procedentes de Goiânia, que chegaram nesta tarde de domingo.

A unidade será administrada pela empresa Medial, contratada emergencialmente pela Sesacre para o gerenciamento de leitos de UTI e de outras 46 enfermarias que funcionarão dentro do Into-AC. O processo está em fase de finalização e deve ser publicado no Diário Oficial do Estado do Acre nos próximos dias.

O objetivo é ampliar o corpo de médicos, enfermeiros e técnicos, com a chegada a Rio Branco de uma equipe multiprofissional contratada para auxiliar no tratamento de pacientes com a doença, nesta semana que se inicia.