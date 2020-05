Raul Gil foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após se queixar de falta de ar. Depois de ser submetido a uma série de exames, o apresentador passou por uma cirurgia para retirar sangue do pulmão esquerdo.

“O meu pai se encontra na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com o estado clínico estável e melhorando. Ele está se recuperando, graças a Deus”, disse Raulzinho à colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, neste sábado (2). No domingo de Páscoa, Raul sofreu um acidente doméstico e fraturou nove costelas.

Filho fala sobre o estado de saúde do apresentador

Raul caiu em casa e teve uma perfuração interna por uma costela, que ocasionou um hemotórax – hemorragia ou derrame que inunda a cavidade pleural. Ele foi submetido pela equipe do hospital a uma drenagem para retirada de sangue.

“Uma delas pode ter perfurado o pulmão e acabou provocando essa entrada de sangue no órgão. A equipe do médico Sérgio Flávio de Albuquerque Felizola prontamente levou meu pai para o Einstein e o operou nesta madrugada. Foi um sucesso”, afirmou Raulzinho. É a segunda vez que Raul sofre acidente doméstico nas últimas semanas. Por purepeople.