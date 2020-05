Essas mudanças foram bem significativas no âmbito das redes sociais, onde ficou permitido aos pré-candidatos:

A) mencionar a pré-candidatura ao cargo desejado;

B) exaltar qualidades pessoais do pré-candidato;

C) postar textos, vídeos, fotos ou entrevistas informando a pré-candidatura, assim como o posicionamento do pré-candidato acerca de assuntos políticos (importante lembrar que política não está resumida à eleição, então é permitido discutir temas da administração pública, apresentar críticas, dizer as soluções pensadas e, inclusive, defender porquê o pré-candidato tem as condições pessoais de solucionar eventuais problemas); e

d) comunicar ações já desenvolvidas pelo pré-candidato, assim como as que se pretende desenvolver;

Na divulgação de pré-candidatura, de posição política pessoal e na exaltação das qualidades pessoais, o pré-candidato também poderá pedir apoio político da população ou de determinados setores da sociedade, mas, ressalte-se, continua vedado o pedido explícito de voto.

São exemplos de frases que podem ser usadas nas redes sociais:

A) FULANO DE TAL: pré-candidato a xxx pelo partido xxx;

B) FULANO DE TAL: a favor da construção da quadra (ou qualquer ação política) em xxx;

C) FULANO DE TAL defende a valorização do professor de xxxx;

D) FULANO DE TAL 2016;

E) FULANO DE TAL fez por xxxx (e expor ações políticas já desenvolvidas pelo pré-candidato);

F) FULANO DE TAL fará por xxxx (é permitido dizer o que se pretende fazer);

G) O melhor para xxx: FULANO DE TAL (com essa frase ou imagem é possível exaltar as qualidades pessoais do pré-candidato);

H) FULANO DE TAL quer o apoio político dos agentes de endemias de xxxx.

Em hipótese alguma, o material utilizado em redes sociais pode ser impresso para ser distribuído, muito menos propagado por carros de som, autofalantes e etc.

Também se recomenda evitar a divulgação do número do partido, pois pode ser encarado como uma forma de pedir voto.