As informações são do Departamento de Vigilância em Saúde, da Sesacre. Foto: Internet

O Estado registra ainda 75 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no Acre, nas últimas 24 horas. Portanto, o número de contaminados subiu de 658 para 733, nesta segunda-feira, 4. O número de mortos saltou de 25 para 28.

Acerca dos óbitos, a Sesacre informa que R. N. C. era moradora de Acrelândia e foi transferida da unidade mista da cidade para o Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando falta de ar, sendo transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), vindo a óbito no dia 28 de abril. A paciente tinha comorbidades como sequela de Acidente Vascular Cerebral e Hipertensão Arterial Sistêmica.

A segunda vítima, F. F. M., deu entrada na UPA do Segundo Distrito no dia 28 de abril, e veio a óbito no dia 3 de maio, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Já o paciente A. H. S., deu entrada na unidade no dia 20 de abril e morreu nesta segunda-feira, 4, também no PS.

A Sesacre divulga boletim completo sobre os números oficiais da pandemia de Covid-19, logo mais à tarde.