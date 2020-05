“Essa batalha nós vencemos”, diz a frase no papel que os dois primeiros detentos contaminados com coronavírus resolveram segurar na manhã deste domingo, 3, ao encerrarem a quarentena no pavilhão Q. Os detentos testaram positivo para Covid-19, passaram por tratamento e foram liberados pelo Setor de Vigilância em Saúde, pois concluíram o tratamento e não apresentam mais os sintomas da doença.

Leandro Souza dos Santos e Lucas Moreira Barbosa foram diagnosticados nos dias 18 e 21 de abril, respectivamente. Passaram por um período de isolamento no pavilhão Q do Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde foram acompanhados pelas equipes da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) e da Unidade Básica de Saúde do presídio.

De acordo com o diretor da unidade, Fagner Souza, os detentos fizeram questão de mostrar que estão curados e que venceram a batalha contra o coronavírus. “Assim como a administração da unidade fica feliz por conquistar essa vitória, os detentos fizeram questão que a mensagem deles fosse repassada às famílias, para que estas possam se tranquilizar quanto à situação de saúde dentro do presídio”, disse.

Para a gerente de Saúde, Ingrid Kariny Suárez, a conclusão do tratamento e a liberação dos presos do isolamento são frutos do trabalho de muitas mãos que envolvem policiais penais, equipe técnica e profissionais de saúde. “É importante também destacar o trabalho dos profissionais do Projeto Prisões Livres da Tuberculose que, por já trabalharem na prevenção de doenças respiratórias, se voltaram para a atuação no combate à Covid-19”, ressaltou.

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Arlenilson Cunha, destacou o trabalho dos servidores do órgão que têm se esforçado nas ações de prevenção e na orientação em todos os ambientes do Sistema Penitenciário. “Essa é mais uma vitória de todos os guerreiros e guerreiras do Iapen que incansavelmente têm trabalhado durante a pandemia. Continuamos com um detento em tratamento, mas acreditamos que logo teremos a notícia de que ele também foi curado”, afirmou.