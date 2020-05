Com 11 casos de COVID-19 registrados até este domingo, Cruzeiro do Sul acende sinal de alerta e as ações do poder público são cada vez mais reforçadas no sentido de manter o controle e a prevenção da doença.

O parlamentar destaca o trabalho e empenho tanto do governador Gladson Cameli, quanto do prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro, que buscam todos os esforços para preservar a vida humana, o que é mais importante neste momento.

“A sociedade entende que o melhor para cuidar de vidas está sendo feito, sabemos que causa transtorno ver algumas atividades econômicas suspensas e até pessoas perdendo empregos por conta do recolhimento das pessoas em suas casas, mas compreender que a vida é mais importante tem sido a regra até aqui”, disse Clodoaldo.

Para o presidente da Câmara, o momento atual é de união entre os parlamentares, mesmo tendo entre divergências políticas, até porque o momento exige que todos se unam para fazer sua parte.

“Nossa Câmara tem dado sua contribuição em todas as pautas enviadas pelo executivo e que são para ajudar a cidade neste momento de medo e muita incerteza, a Pandemia trouxe um objetivo único entre nós, que é o de fazer tudo que estiver ao nosso alcance para reforçar as ações de combate ao COVID-19 em Cruzeiro do Sul. Ninguém sabe o que irá acontecer daqui um ou dois meses, precisamos esquecer o debate eleitoral por um momento e nos dedicar em fazer o melhor para nosso povo”, finalizou Clodoaldo.

As sessões ordinárias estão suspensas em Cruzeiro do Sul, mas sempre que o prefeito precisa de aprovação de alguma matéria de responsabilidade do parlamento mirim, os vereadores fazem sessões remotas e específica da pauta.

O presidente da Câmara faz um apelo a sociedade, para que apoiem as medidas de isolamento social adotadas pelo executivo, para que a doença se mantenha controlada na cidade.

“Que cada cidadão de Cruzeiro do Sul possa ser um soldado nessa guerra, sabemos que não é fácil, tem pessoas que precisam sair, seja pelo trabalho essencial ou para comprar algo extremamente necessário, mas precisamos tomar todos os cuidados possíveis, juntos vamos vencer”, concluiu.