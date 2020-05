Auxiliares de Jair Bolsonaro dizem que ele ficou “irritado” com a forma como o comandante do Exército, Edson Leal Pujol, o cumprimentou –com os cotovelos, para evitar a propagação do novo coronavírus– em Porto Alegre no dia 30.

Apesar disso, esses auxiliares afirmam que o presidente não cogita trocar o chefe do Exército por enquanto, conforme publicamos mais cedo.