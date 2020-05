Na tarde de sábado, 1º de maio, a Secretaria de Saúde do Estado do Acre confirmou, em boletim oficial, o primeiro caso de doença pelo coronavírus no município de Assis Brasil.

Desde que o caso foi notificado, há 14 dias atrás, a Secretaria de Saúde local foi informada e imediatamente enviou uma equipe até a residência do paciente, onde descobriram que o mesmo não tinha retornado ao município. O paciente, do sexo feminino, esteve em Brasiléia durante o período da notificação e, somente ontem (02), retornou a Assis Brasil por meio de táxi.

A notícia da confirmação de Covid-19 foi repassada ao paciente pela equipe da Secretaria de Saúde municipal, que orientou-a sobre o isolamento domiciliar, os devidos cuidados neste momento e que era necessário permanecer em casa durante os próximos 07 dias ou até não apresentar mais sintomas.

A equipe de saúde se organizou para atender qualquer demanda que o paciente precisasse, para que não fosse quebrado o isolamento domiciliar. Hoje pela manhã, ao sentir algumas reações, a mesma se dirigiu até a Unidade Mista de Assis Brasil, sem o consentimento dos profissionais de saúde. Com isso, foi necessário que a equipe a orientasse, novamente, e dessa vez foi assinado um documento consentindo com todas as medidas preventivas e informações repassadas para todos os componentes da casa.

A Coordenadora da Atenção Básica, enfermeira Cintia Débora, explicou que o monitoramento acontece diariamente desde a chegada do paciente. “A pessoa ainda apresenta alguns sintomas, por isso, precisa cumprir o isolamento domiciliar, assim como todos que moram na mesma residência, todos os dias estamos acompanhando. Quanto às pessoas que tiveram contato com o paciente, também estão sendo monitoradas, até o momento não apresentaram nenhum sintoma, mas estamos em contato com todos os nomes informados”, afirmou.

A Polícia Militar esteve apoiando todo o processo para garantir o cumprimento das ações. A Unidade Mista de Assis Brasil cedeu equipamento de proteção aos profissionais que estiveram envolvidos no caso.

A Secretária de Saúde, Selma Saucedo, orienta que os moradores permaneçam em isolamento social, utilizem máscaras e sigam todas as medidas previstas em decreto estadual e municipal.