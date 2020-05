Em alusão à data, comemorada no dia 29 de abril, a Associação dos Procuradores do estado do Acre, por meio de sua diretoria representada por seu presidente Luciano Fleming Leitão, promoveu uma arrecadação, que totalizou o montante de 20 mil reais doados pelos procuradores do Estado.

O governador Gladson Cameli esteve presente na entrega simbólica da doação, ocorrida na última quinta-feira, 30, oportunidade na qual parabenizou todos os procuradores pela firme atuação em prol da sociedade acreana. Estiveram presentes na entrega o Procurador-geral do estado, João Paulo Setti e o Procurador-chefe da subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Andrey Hollanda.

Na ocasião também ressaltou o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, que comemora na mesma data seu 43º aniversário, destacando as ações no combate à pandemia do novo coronavírus.

“Neste ano de 2020, não poderemos celebrar essa data com abraços nem nos confraternizarmos pessoalmente. Assim, resolvemos celebrar a força e a união da nossa carreira com um ato de solidariedade concreto, razão pela qual propomos aos procuradores a realização dessa doação, que vai ajudar a população que mais necessita nesse momento de pandemia”, explicou o presidente da Associação dos Procuradores, Luciano Fleming.

O valor arrecadado será empregado no combate aos efeitos sociais e econômicos provocados pela pandemia da Covid-19. A distribuição será efetivada por meio de adesão ao edital de chamamento público organizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), e publicado no Diário Oficial do Estado.