Cruzeiro do Sul registrou nesta quinta-feira, 30, mais dois casos confirmado de coronavírus. Agora são oito casos confirmados. Por esse motivo, o prefeito Ilderlei Cordeiro decidiu endureceu as regras no município.

A primeira medida é o uso obrigatório de máscaras sob pena de multa de mais de R$ 117. Além disso, os bancos e lotéricas terão sinalizações para marcar a distância de uma pessoa para outra. O projeto de lei será enviado para Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira, 4.

“Aquelas pessoas que vêm do seringal, que não tem recursos, o município está doando. Estamos entregando máscaras para a população. Quem não estiver usando máscaras, infelizmente, terá que pagar multa. Estamos lutando por vidas! Não podemos espiritualizar a situação, Deus está no controle, mas temos que fazer nossa parte”, disse o prefeito.