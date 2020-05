No presídio de Senador Guiomard, foram atendidos preferencialmente os detentos do grupo de risco. Triagem foi realizada nos pavilhões e na Unidade Básica de Saúde Foto: Iapen

Assessoria – Ações de prevenção e combate ao coronavírus são realizadas constantemente em todo o Sistema Penitenciário do estado do Acre. As orientações e os atendimentos são voltadas tanto para detentos quanto para servidores operacionais e administrativos.

Na manhã deste sábado, 2, a equipe de saúde do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) realizou atendimentos e orientações no Complexo Penitenciário de Rio Branco e na Unidade Penitenciária do Quinari, localizada no município de Senador Guiomard. Na ocasião, os profissionais realizaram uma triagem de presos com possíveis sintomas de Covid-19.

Em Rio Branco, foi atendida uma média de 250 presos nos pavilhões O, P, R e H. No entanto, de acordo com a gerente de saúde, Ingrid Kariny Suárez, a equipe tomou o cuidado de passar em todos os pavilhões para oferecer orientações gerais. “Ao longo da semana, nós temos realizado esses atendimentos com os detentos e orientado sobre os cuidados que eles dever ter nas celas. Hoje nós atendemos quatro pavilhões, mas estivemos em todos os demais para reforçar as orientações”, disse.

Suárez também ressaltou que por meio deste trabalho é possível atuar de forma preventiva e identificar casos suspeitos. “Durante a ação de hoje, nós identificamos três novos detentos com suspeitas de Covid-19. De acordo com o nosso fluxo, eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito para atendimento e serão direcionados ao pavilhão Q, onde cumprirão o período de quarentena sob os cuidados dos profissionais de saúde”, afirmou.

Semelhantemente ao trabalho realizado em Rio Branco, na Unidade Penitenciária do Quinari, no município de Senador Guiomard, 35 presos foram atendidos na própria Unidade Básica de Saúde do presídio. Na ação deste sábado foram priorizados os detentos com sintomas gripais, idosos e com doenças crônicas. Nos dois presídios os profissionais realizaram uma triagem com aferição de temperatura e saturação.

Ainda no presídio de Senador Guiomard, por meio de uma parceria entre o Iapen e a Secretaria de Saúde do município, uma equipe da Vigilância Epidemiológica e Sanitária realizou visita para orientações sobre os cuidados com a higienização e as medidas de prevenção à Covid-19. Eles também fiscalizaram o local para onde serão destinados os possíveis casos suspeitos da doença na unidade.