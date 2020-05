A deputada estadual Maria Antônia (PROS) e o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, se sentiram honrados em receber a ilustre visita do governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (Progresista), neste domingo.

Na oportunidade, Maria Antônia, Dêda e Gladson discutiram a respeito do atual cenário político, o processo eleitoral que acontecerá este ano de 2020 e o problema com o aumento no número de pessoas infectadas pelo coronavírus.

De acordo com Dêda e Maria Antônia, este é o momento em que se deve deixar as bandeiras partidárias de lado e se unirem para ajudar o estado a superar a pandemia do coronavírus, pois mesmo com este problema, alguns políticos não abrem espaço para a união. Dêda e Maria Antônia se disponibilizaram a apoiar o governo naquilo que for de bem para a população.

O casal chegou a parabenizar o governador Gladson pelas medidas tomadas até o momento para evitar o aumento de casos em uma velocidade mais rápida, o estado vem tomando todos os cuidados para que a população não sofra mais do que está sofrendo por conta desta doença.

“Eu e meu esposo Dêda, ficamos muito honrados em receber o governador do nosso estado para conversarmos aqui em nossa residencia, onde falamos a respeito de assuntos relevantes, na oportunidade eu coloquei o meu mandato a disposição para ajudar naquilo que for de bem para a nossa população, pois entendemos que este é um momento delicado e que devemos nos unir para podermos superar essa situação”, destacou a parlamentar.

Já o governador Gladson afirmou que está fazendo de tudo para evitar um contágio ainda maior do coronavírus e que precisa do apoio de todos, pois essa situação não é brincadeira e precisa da colaboração de todos inclusive da população, orientados a todos que fiquem em casa.