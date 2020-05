Assessoria – O usuário do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) que ainda não recebeu sua conta de água ou recebeu com atraso, pode ficar tranquilo. O faturamento está sendo feito e as faturas serão entregues no endereço cadastrado no sistema do Depasa.

O sistema de faturamento on-line está temporariamente fora de serviço. Um novo sistema moderno e bem mais funcional será disponibilizado em breve a todos os usuários. “É mais uma iniciativa liderada pelo nosso governador Gladson Cameli, para oferecer um serviço ainda mais eficiente e eficaz aos usuários do Depasa”, informou o diretor-presidente do Depasa, Tião Fonseca, ao anunciar a implantação nova metodologia de atendimento no setor comercial. “Trata-se de um plano ousado, que já estamos colocando em prática”.

Um dos setores de atendimento ao cliente, é o comercial responsável pelos processos de faturamento, arrecadação, cobrança e atendimento. É também neste setor que são encaminhadas solicitações de novos ramais e ligações de água em estabelecimentos residenciais e comerciais. Em atendimento ao decreto governamental que normatiza o funcionamento do comércio e órgãos públicos neste momento de pandemia, o atendimento presencial nas unidades está suspenso.

Na sede do órgão, localizada na Rua Franco Ribeiro, 77, o funcionamento continua em horário corrido, das 8h às 13 horas, com atendimento restrito às situações emergenciais.

Para melhor atender, um novo canal foi disponibilizado aos usuários. Por meio da central Fale com Presidente é possível encaminhar solicitações, sugestões e reclamações. O serviço está disponível pelo WhatsApp no número (68) 9 99454489.