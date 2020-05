Um paciente, de 35 anos, com suspeita de Covid-19 foi entubado e está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco. O homem fugiu da UPA do bairro Sobral, onde buscou atendimento na tarde de sábado (2) com falta de ar.

Ao G1, a diretora da UPA do Segundo Distrito, Dora Vitorino, explicou que o paciente foi levado à unidade por um mototaxista após fugir da UPA da Sobral na madrugada deste domingo. Segundo ela, o paciente tem sobrepeso e chegou com muita dificuldade para respirar.

“Foi atendido lá, estava sendo medicado e fugiu. Pegou um mototaxista, que viu que ele estava ruim, e levou ele para a UPA do Segundo Distrito. Chegou em estado grave, sem ar e saturando 40%”, relatou Dora.

O paciente aguarda uma vaga na UTI do pronto-socorro da capital acreana para ser transferido ainda neste domingo (3).

A diretora acrescentou que foi feito exame durante o período da manhã para confirmar se o paciente está com a Covid-19.

“Foi feita coleta pela manhã, provavelmente é um paciente que já estava ruim. Quando chegam ruim na unidade já estão assintomáticos há uns cinco dias”, explicou.

Fuga

A diretora da UPA da Sobral, Michela Lemos, confirmou que o paciente deu entrada na unidade reclamando com falta de ar. Com suspeita da doença, o homem foi levado para uma área de isolamento, que atende pacientes com sintomas do novo coronavírus, mas resolveu deixar a unidade horas depois.

“Era suspeito, foi colocado em nosso isolamento, mas fugiu da UPA com acesso e foi lá para frente, pegou um mototáxi e foi embora. Regulamos ele e fizemos tudo certinho, mas fugiu. Como nossa UPA não tem segurança, os pacientes saem sem a gente segurar”, lamentou.

Michela ressaltou que o médico explicou que encaminharia o paciente para a UPA do Segundo Distrito devido aos sintomas de Covid-19. O paciente foi colocado para tomar soro e deixado no isolamento.

“Estava ruim, com dores e falta de ar. Colocamos ele no soro com acesso. Temos um isolamento com respirador e todo montado para atender pacientes com sintomas até o Samu chegar e levar para a UPA do Segundo Distrito”, destacou. Por Aline Nascimento, G1 Acre