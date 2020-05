Subiu para 22 o número de mortos pelo novo coronavírus no Acre. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). As vítimas são dois homens, F. L. V. L., de 41 anos e J. W. H. N., de 65 anos; e uma mulher, J. M. S., de 56 anos.

O homem de 41 anos e a mulher de 56 estavam internados na UTI Covid do Pronto-Socorro de Rio Branco e faleceram na noite de sexta-feira, 1º. O homem havia dado entrada na UTI, no dia 23 de abril, enquanto que a mulher entrou no dia 18 de abril.

Já o idoso J. W. havia sido internado na UPA do Segundo Distrito e morreu no último dia 30 de abril, tendo, no entanto, o seu exame atestado positivo para a doença somente na manhã deste sábado, 2.