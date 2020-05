A Prefeitura de Brasileia visando atender as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS), realizou a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos os servidores das unidades básicas de saúde (UBS) que lidam diretamente com a população e com o combate ao coronavírus.

Os EPIs entregues nas UBS foram adquiridos com a verba do Governo Federal destinado ao combate do Covid-19, com objetivo de dar mais segurança aos profissionais de saúde que estão mais expostos ao novo coronavírus e outras enfermidades.

Segundo a coordenadora da unidade Tufic Misael Saadi, Rubilene Gomes, a chegada do material demonstra a preocupação dos gestores com os profissionais de saúde e com a população. “Há três anos nunca faltou material e quando começou a pandemia, e nossa unidade se tornou referencia em atendimento e triagem do novo coronavírus, o secretário de saúde junto com a prefeita sempre nos procurou listando os materiais necessários para que pudéssemos realizar nosso trabalho com segurança”, relatou a enfermeira Rubilene Gomes.

A Prefeitura de Brasileia garantiu material para as nove unidades de saúde do município: José Maria de Souza; Tufic Mizael; Francisco de Assis; Simão Mansour; Antonio Monteiro; Raimunda Antônia de Araujo; Dr. Ricardo Barbosa; Pedro Oliveira de Souza e Antonio Correia da Cruz.

A gestão do município está trabalhando na compra de mais itens de segurança para serem entregues ao longo das próximas semanas, garantido assim a segurança dos trabalhadores da Secretaria municipal de saúde.