Moro preparou dossiê com 15 meses de conversas com Bolsonaro para entregar à Polícia Federal

O ex-ministro da Justiça preparou um dossiê com o histórico de 15 meses de conversas no Whatsapp para provar as denúncias de interferência de Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. Depois de ajudar a eleger Jair Bolsonaro, Sergio Moro presta depoimento neste sábado contra seu ex-chefe.