Assessoria – Fruto de articulações do governador Gladson Cameli, mais 50 cápsulas Vanessa chegaram ao Acre na tarde desta sexta-feira, 1º. A aeronave modelo Caravan trouxe, além das cápsulas, mil protetores faciais Face Shield para garantir segurança aos profissionais da linha de frente do enfrentamento à Covid-19.

A entrega das cabines, que permitem uma terapia respiratória alternativa à intubação, é a última remessa da doação de 100 cápsulas, realizada pela empresa Transire ao Governo do Acre.

Em tempos em que a solidariedade fala mais alto, os protetores faciais Face Shield são uma doação do grupo Honda. Os materiais e equipamentos serão distribuídos às unidades do Estado de acordo com a necessidade.

“Que, em um futuro próximo, possamos dizer: fizemos o nosso dever, com a união e o apoio de todos”, disse o governador Gladson Cameli, que acompanhou de perto as entregas, e que não mede esforços para garantir um atendimento de qualidade aos acreanos.

O esforço de todos, segundo o governador, garantirá mais proteção à população. “Aqui é a prova de que com trabalho e união, seja do piloto do avião ou dos que estão doando, a gente consegue. Nós estamos nessa força”, destacou Gladson Cameli.

Cápsulas Vanessa

O equipamento permite que o paciente se alimente e receba medicação sem que haja o contato direto, reduzindo o risco de contaminação. O nome é uma homenagem a uma paciente que foi tratada com o equipamento e se recuperou.

Protetores faciais

São as máscaras que protegem todo o rosto e são reutilizáveis e ajustáveis. Evitam o contato com gotículas de saliva e fluidos nasais, dando maior segurança aos profissionais.