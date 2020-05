O preso José Raimundo Rodrigues Nunes, de 51 anos, morreu na noite dessa sexta-feira (1º) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco. Em nota, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que existe a suspeita de Nunes ter sido vítima de contaminação pelo novo coronavírus.

Isso porque a morte ocorreu por complicações respiratórias decorridas de uma pneumonia. O Iapen aguarda o resultado de exames laboratoriais para confirmar se o detento havia ou não contraído a Covid-19.

O último boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), divulgado nessa sexta, aponta que o Acre registrou 19 mortes por complicações da Covid-19. A última morte foi a de um idoso de 83 anos no pronto-socorro de Rio Branco. Em apenas um dia, 83 novos testes positivos para a doença foram confirmados e o número saltou de 404 para 487.

O detento era da Unidade Penitenciária de Senador Guiomard, no interior do Acre. De acordo com a nota, ele trabalhava e cumpria pena na Unidade Básica de Saúde do presídio.

Pela parte da manhã desta sexta (1º), Nunes informou a uma técnica em enfermagem que não estava se sentindo bem e estava com tosse, dificuldade para respirar e mal-estar.

Ele foi avaliado e encaminhado para a UPA do Segundo Distrito de Rio Branco, que é a unidade referência para atendimento de casos de Covid-19 na capital. Na UPA, ele voltou a ser avaliado e uma radiografia indicou que apresentava alterações no pulmão.

O detento chegou a ser entubado, mas acabou não resistindo e morreu no início da noite. Conforme o Iapen, ele era hipertenso e diabético e realizava acompanhamento com a equipe da própria Unidade Básica de Saúde do presídio.

Na nota, o instituto afirmou que até essa sexta, a unidade prisional onde Nunes estava preso não tinha registrado nenhum caso confirmado ou suspeito de contaminação pelo novo coronavírus entre os detentos.

“Todas as orientações das instituições sanitárias estão sendo respeitadas e os cuidados necessários são realizados para evitar os riscos de contaminação”, finaliza a nota.

Presos com suspeita de Covid-19

O maior presídio do Acre, o Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde em Rio Branco, tem 20 casos suspeitos de Covid-19, segundo boletim divulgado pelo Iapen-AC.

Os detentos estão isolados no pavilhão Q, destinado justamente para casos de Covid-19 entre os detentos. Neste mesmo pavilhão também estão os presos que entram no sistema prisional e precisam ficar em quarentena pelo período de 14 dias.

Do total de 20 casos considerados suspeitos de Covid-19, três detentos tiveram diagnóstico positivo para a doença e outros seis foram descartados. Com isso, 11 presos aguardam resultado dos exames e seguem em isolamento, além dos casos confirmados.

Em todo o estado do Acre, 347 presos fazem parte do grupo de risco, de acordo com dados do Iapen.

Covid-19 em servidores do sistema

Com relação aos servidores do sistema prisional, a situação é ainda mais preocupante. Até último boletim de quinta-feira (30), o Iapen tinha 83 casos considerados suspeitos para Covid-19. Desses, 27 foram confirmados, sendo 24 policiais penais e 3 servidores administrativos.

Outros 13 casos permanecem em análise. O órgão informou que oito servidores tiveram alta e são considerados curados.

Ao todo são 145 servidores afastados do sistema prisional. Sendo 105 inseridos no grupo de risco, os 27 casos confirmados e os 13 em análise. Desses, 29 são servidores administrativos e 116 são policiais penais.

Números da doença no Acre

O Acre tem 487 casos confirmados de Covid-19, segundo último boletim da Sesacre dessa sexta. Outros 655 exames ainda aguardam o resultado. Foram 83 novos testes positivos para a doença em 24 horas, saltando de 404 para 487.

Do total de casos, 408 são em Rio Branco; 13 em Acrelândia; dois no Bujari; 34 em Plácido de Castro; dois em Porto Acre, quatro em Senador Guiomard,12 em Cruzeiro do Sul, nove em Xapuri, um em Assis Brasil e dois em Mâncio Lima. Por Iryá Rodrigues, G1 Acre