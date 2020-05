A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) anuncia oficialmente 83 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no estado, neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador.

O número de mortos continua sendo 19 e, até o momento, 3.038 casos foram notificados, dos quais 1.897 foram descartados. Outros 655 seguem aguardando análise laboratorial.

As informações são do Centro de Infectologia Charles Mérieux, repassadas ao Departamento de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Acre.

Do 487 casos, 408 são em Rio Branco; 13 em Acrelândia; dois no Bujari; 34 em Plácido de Castro; dois em Porto Acre, quatro em Senador Guiomard, 12 em Cruzeiro do Sul, nove em Xapuri, um em Assis Brasil e dois em Mâncio Lima.

A última morte foi a de um idoso de 83 anos. Ele é a 19ª vítima da doença no estado e morreu na noite de quarta-feira (29) no pronto-socorro da capital.

Segundo a Sesacre, ele estava internado desde o dia 21 e era do grupo de risco por ter doença respiratória. O caso já estava entre os casos confirmados no estado anteriormente.

