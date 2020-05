Os moradores lamentam e reclamam da situação em que as ruas do município de Rodrigues Alves se encontram, pois após mais três anos de gestão do prefeito Sebastião Correa (MDB) a situação só tem se agravado.

A rua Sena Madureira se estende por toda a cidade e concentra a maior parte do comércio de Rodrigues Alves, o que tem causado insatisfação nos comerciantes e empresários locais por conta do abandono do poder público municipal e da omissão dos vereadores que não estão fazendo seus trabalhos como deveriam.

Na rua onde fica a sede da prefeitura de Rodrigues Alves, os buracos também se multiplicam. Um dos trabalhadores da secretaria de obras, que pediu para não ter o nome revelado, explicou como as coisas estão acontecendo. “Estamos colocando restos de demolição de obra nos buracos já que não tem outra coisa”, disse o funcionário.

Sebastião se elegeu com a promessa de dias melhores para o município, mas vendo pelo dias de hoje pode-se deduzir que foi só propaganda enganosa, pois o prefeito não está interessado e consertar as ruas da cidade.